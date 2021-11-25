Общество

Избран новый член Общественной палаты Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания в ходе тайного голосования избрали нового члена Общественной палаты Псковской области 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Новым членом региональной Общественной палаты на 2021-2024 годы стала Нина Антипова (от областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения).

Перед тайным голосованием вице-спикер Виктор Остренко выступил в поддержку кандидатуры Нины Антиповой. «Знаю ее как активного общественника, Она зарекомендовала себя как очень деятельный и последовательный человек», - отметил он.

Депутаты поддержали ее кандидатуру единогласно.

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