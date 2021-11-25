Общество

Псковичи могут бесплатно получить консультацию юриста

День бесплатной юридической помощи проводит Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ассоциации.

День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам пройдет в очно-заочной форме. Псковичи могут получить бесплатную правовую консультацию. Вопросы могут быть любыми, за исключением уголовного права и коммерческих сделок.

Офис регионального отделения находится на улице Ленина, 7. Работать отделение будет в режиме «открытых дверей» с 10.00 до 17.00.

Консультации будут проводить профессиональные юристы - члены регионального отделения.

Кроме того, 26 ноября будет работать единый телефон для обращений по юридическим вопросам: +7 953 235 6767. Жители районов области могут пообщаться с юристами через платформу Zoom. Для получения ссылки нужно пройти регистрацию здесь. Затем гражданину придет ссылка на подключение.

«В настоящее время Ассоциация юристов продолжает реализацию социально-значимого проекта "Территория права", средства на реализацию которого предоставлены Фондом президентских грантов. Проект направлен на поддержку государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и повышение доступности бесплатных услуг правового характера для людей старшего поколения проживающих в районах Псковской области», - отмечается в сообщении.