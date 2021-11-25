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Общество

По инициативе «Единой России» модернизируют более 600 почтовых отделений в регионах

25.11.2021 16:15|ПсковКомментариев: 0

По инициативе «Единой России» в 2022 году будет модернизовано 632 отделений «Почты России» в регионах, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания президента с членами правительства. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Модернизация сельских отделений «Почты России» и расширение их услуг — это важнейший для страны проект, поскольку он охватывает 30 млн сельских жителей, отметил Андрей Турчак Это один из пунктов народной программы «Единой России», с которой партия шла на выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. Модернизировано будет 25 160 отделений, 632 — в следующем году.

«Мы работаем с правительством, Минцифрой, "Почтой России" над подготовкой плана модернизации и правовым сопровождением проекта. Для страны это важнейший проект и один из пунктов народной программы партии», — сказал секретарь Генсовета партии на совещании.

Партия возьмет программу на особый контроль — за каждым отделением закреплен депутат от партии, который будет нести личную ответственность за качественное и своевременное проведение работ.

«Сделаем все, чтобы жители на селе почувствовали эффект от реализации этой программы как можно скорее, а задача была выполнена качественно и в срок», — отметил Андрей Турчак.

Программа стартует уже практически через месяц, сообщил в свою очередь зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. Отделения почты модернизируют в труднодоступных сельских территориях, населенных пунктах с численностью жителей менее пяти тысяч человек.

«Зачастую они являются единственным местом получения гражданами необходимых услуг, а также товаров, лекарств, юридических уведомлений. В качестве пилотных выбраны удаленные территории — Приморского, Хабаровского краев, Республики Бурятия», — сказал он.

По его словам, правительство уже приняло решение о выделении в этом году 5 млрд рублей на докапитализацию «Почты России».

Что касается поручения президента со съезда партии «Единая Россия», которое касалось расширения перечня услуг для граждан, предоставляемых «Почтой России», сегодня запущена работа по оказанию во всех отделениях почтовой связи госуслуг по принципу МФЦ.

«Нет ограничений по торговле медицинскими изделиями — такими как тонометры, тесты, бинты — всего 23 тысяч наименований. Также Почта получила разрешение на доставку безрецептурных препаратов. В течение месяца "Почта России" и Минздрав подготовят дорожную карту по организации продажи лекарств непосредственно в самих отделениях. Сейчас определяются территории, где есть ФАПы, чтоб не было дублирования, поскольку в ФАПах такая услуга уже предоставляется», — разъяснил Дмитрий Чернышенко, отметив, что правительство уже подготовило соответствующий законопроект — в ближайшее время он будет внесен в Госдуму.

Ни одно из почтовых отделений не должно быть забыто, подчеркнул Владимир Путин.

«Социальная часть этого вопроса важна чрезвычайно для миллионов наших граждан, которые до других мест, где могли бы получить соответствующие услуги или даже товары, добраться не могут, им это очень сложно сделать, а почта есть везде. Об этом говорила "Единая Россия" в ходе предвыборной работы», — отметил президент.

Секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский рассказал, что в Опочецком районе удалось выполнить наказ граждан, связанный с подбором нового помещения для почтового отделения в деревне Глубокое.

«До недавнего времени оно располагалось в сохранившейся постройке усадьбы графа Гейдена, постройка находится в аварийном состоянии. Отделение почты уже переехало в здание местного СПК. Теперь жители деревни все предоставляемые услуги будут получать в комфортных условиях. И, конечно, для сотрудников организованы соответствующие условия труда», - пояснил он.

По его словам, подобные проблемы есть практически в каждом районе Псковской области. «Ранее на встрече с руководителем «Почты России» в Псковской области Дарьей Цилиной мы достигли договоренности – подбирать новые помещения под существующие почтовые отделения. На данный момент вопрос финансирования ремонта и реконструкции существующих зданий открыт. А такой подход к решению проблемы позволит гораздо быстрее создать комфортные условия и для почтальонов, и для посетителей», - добавил Александр Козловский.

В партии напомнили, что развитие «Почты России», ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России».

Теги: #Единая Россия #Почта России #модернизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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