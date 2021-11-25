Общество

Псковским школьникам предложат самим проводить уроки в рамках проекта «Экомышление»

Итоги проекта «Экомышление» подведут в декабре на мероприятиях для школьников, которые более других отличились на экологических уроках в течение года. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель проекта, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.

Фото: группа «Экомышление» в социальной сети «ВКонтакте»

Проект запустили в начале 2021 года. В его рамках в двух школах города Пскова и одной школе в Псковской районе в течение года проводили экологические уроки для учащихся 5-7 классов. «Сегодня проводили уроки в деревне Тямша Псковского района, работали с четырьмя классами. Уроки назывались "Экопривычки на каждый день". На таких занятиях детям мы предоставляем теоретическую информацию, а также стараемся в интерактивных формах привлечь их к проблемам экологии», - рассказал Сергей Елизаров.

Он отметил, что всем участникам таких уроков дарят подарки от партнера проекта, псковского завода «Титан-Полимер». Это экосумки, сделанные из натуральных материалов. Кроме того, во всех школах-участниках установили двух и трехсекционные урны для раздельного сбора отходов, закупить их также помог «Титан-Полимер», а другой партнер, региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экопром», обеспечил школы отдельными контейнерами для сбора пластика и другого перерабатываемого мусора.

«Такие контейнеры сейчас появляются во многих дворах Пскова. но, к сожалению, люди пока не понимают, что с ними делать, и забивают их обычным мусором, пищевыми отходами. Мы же стараемся объяснить детям, как правильно разделять мусор, а главное - зачем это делать», - пояснил эколог.

В декабре из каждого класса, с которыми в течение этого года велась работа в рамках проекта «Экомышление», отберут по 5 наиболее отличившихся детей. В каждой школе для них пройдет дополнительное мероприятие, на котором, в частности, дети получат экологичные подарки от завода «Титан-Полимер». Также школьникам предложат самим выступить в роли организаторов и провести в апреле 2022 года экоуроки для учащихся младших классов. «Хотелось бы, чтобы у проекта была преемственность. Проект будет и дальше существовать, мы хотим еще развиваться и делиться экологическими знаниями с окружающими, потому что это важно», - добавил Сергей Елизаров.

Он также заметил, что в рамках проекта в следующем году может появиться экоклуб. Его сформируют на базе одной из библиотек города Пскова или деревни Тямша.

Напомним, проект «Экомышление» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.