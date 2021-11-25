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Общество

Александр Котов об атаке антиваксеров и экскурсии в реанимацию

25.11.2021 17:29|ПсковКомментариев: 3

Сегодня, 25 ноября, состоялась 3-я сессия Псковского областного Собрания депутатов. Парламентарии поддержали резонансный федеральный законопроект о введении QR-кодов, согласовали увеличение минимального взноса на капремонт и поддержали учреждение новой региональной медали. Об этих и других законопроектах Псковской Ленте Новостей рассказал спикер регионального парламента Александр Котов.

 

Александр Котов. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, прокомментируйте, пожалуйста, федеральную инициативу о введении QR-кодов. В чем важность и необходимость такого шага? 

- Мы сегодня поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов на территории Российской Федерации. Документ, вступающий в силу с 1 февраля 2022 года, предлагает ряд ограничений. В некоторых субъектах России уже применяются QR-коды при посещении различных мероприятий, учреждений и заведений. С принятием законопроекта эта норма будет действовать на территории всей Российской Федерации.

Безусловно, эта мера направлена на то, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. На мой взгляд, законопроект больше направлен на то, чтобы подвигнуть граждан к вакцинации.

Конечно, федеральная инициатива вызывает определенные дискуссии. Но это вынужденная мера, обращаю внимание, направленная на сохранение здоровья и жизни граждан.

Сейчас, к сожалению, сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, число заболевших остается высоким. Люди болеют тяжело, в реанимации заполнены все койки. К тому же, ежедневно фиксируется большое количество смертей от коронавируса. В этой ситуации мы не можем не реагировать. Введение QR-кодов — это реакция органов власти на происходящее вокруг.

- Действительно ли была информационная атака на законодательные органы, чтобы склонить депутатов голосовать против законопроекта о введении QR-кодов?

- После того, как этот закон поступил к нам на рассмотрение, мы получили большое количество обращений граждан. Они написаны «под копирку», примерно одинакового содержания. Очевидно, это спланированная акция, скоординированная деятельность. К нам поступали обращения не столько от жителей Псковской области, сколько от жителей других регионов России: Уфы, Омска, Анапы, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары. Известно, что подобные обращения приходят в органы власти всех субъектов России и в Государственную Думу, чтобы оказать давление.

За всю историю Псковского областного Собрания такое большое количество обращений одномоментно не поступало.

Понимаем, что это акция антиваксеров. Но в ситуации, когда распространение коронавирусной инфекции создает реальную угрозу здоровью и жизни, власти должны предпринимать адекватные меры. Введение QR-кодов — не самая строгая мера, но она вынужденная и необходимая.

- Поддерживаете ли вы прозвучавшее предложение провести для депутатов, выступающих против QR-кодов, экскурсию в реанимацию Псковской областной инфекционной больницы?

- Да, поддерживаю. Считаю, что для тех, кто активно выступает против вакцинации, это было бы серьезным и наглядным примером. Потому что многим кажется, что это их не касается. Но посмотреть на тех людей, которые испытывают страдания, находясь в реанимации на грани жизни и смерти, им было бы неплохо. После этого, может быть, что-то изменится в мышлении этих людей.

- Александр Алексеевич, из года в год увеличивается минимальный взнос на капремонт. По вашему мнению, оправдано ли очередное увеличение? 

- Сегодня рассмотрели проект постановления о согласовании минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Да, взнос в следующем году немного повысят. Конечно, это непопулярная мера, но она оправдана. Повышение минимального взноса на капитальный ремонт связано, прежде всего, с тем, что по причине недостаточного количества финансовых средств в фонде не выполняется краткосрочная программа. То есть сроки капремонта многоквартирных домов, включенных в план на текущий и на следующий годы, сдвигаются. Соответственно, граждане высказывают недовольство.

Повышение минимального размера взноса — одна из мер для выполнения краткосрочной региональной программы.

Есть ряд предложений по этому поводу, в органах исполнительной власти над этим работают. Мы в этом процессе тоже принимаем участие. Думаю, еще будем возвращаться к этому вопросу. И будем предпринимать все необходимые меры, чтобы дома капитально ремонтировали своевременно.

- Депутаты принял законопроект, предполагающий увеличение налоговой базы за счет торговых центров с 2023 года. Разделяете ли вы опасение бизнес-омбудсмена о том, что это создаст дополнительную нагрузку на малый и средний бизнес?

- Безусловно, это создаст дополнительную нагрузку на бизнес. Мы это четко понимаем. В процессе обсуждения этого законопроекта вместе с губернатором и органами исполнительной власти мы пришли к тому, что закон будет действовать с 1 января 2023 года. Все налоговые платежи в соответствии с этим законом будут производиться в 2024 году. Отсрочили намеренно, поскольку сейчас из-за распространения коронавирусной инфекции бизнес терпит издержки.

И мы должны заботиться о том, чтобы пополнять областной бюджет. Отсрочка на год позволит предпринимателям сориентироваться, подготовится к новым нормам и, может быть, оптимизировать свои площади, скорректировать кадастровую стоимость.

- Ряду налогоплательщиков, пострадавшим из-за ограничений, установили пониженную налоговую ставку. Стоит ли ее распространить в том числе и на общепит?

- Нужно учитывать, что разные виды бизнеса приносят разный уровень дохода. Есть такой бизнес, который мы должны стимулировать, а есть такие виды бизнеса, которые позволяют вести предпринимательскую деятельность эффективно. Собственно, налоговая ставка зависит именно от этого. Мы же при принятии решения учитываем статистику о поступлении налогов, эффективность, с которой работают предприниматели в той или иной сфере. И на основании статистических данных вносятся предложения о налоговых ставках и льготах.

- Александр Алексеевич, сегодня региональный парламент в ходе тайного голосования назначил членов нового состава Избирательной комиссии Псковской области. Какую характеристику можете дать новым членам облизбиркома?

- Состав областной Избирательной комиссии изменится незначительно. Преимущественно, там будут работать те, кто работал ранее и имеет опыт работы. Костяк сохранится. И в этом случае сохранится преемственность: те, кто придет впервые в состав облизбиркома, смогут использовать опыт старших товарищей.

Мы утверждали членов избирательной комиссии, которые были представлены политическими партиями. Собственно, это решение каждой политической партии. И мы это решение уважаем. Поэтому все предложения по кандидатурам, которые поступили в областное Собрание, были поддержаны большинством голосов депутатов.

- У нас очередное пополнение «в семье» региональных наград. Учреждена медаль Александра Невского. По сути, это «младший брат» медали «За заслуги перед Псковской области». Какое у вас отношение к новинке? 

- Я считаю, что награда, которую сегодня учредили законом области, носит особый характер. Ее введение обусловлено, прежде всего, тем, что в этом году отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского.

Эта награда предназначена для тех, кто серьезно занимается изучением истории, сохранением исторической памяти и даёт нам возможность гордиться предками

- Сегодня сессия прошла без парламентского часа. Когда областное Собрание сможет вернуться к этому формату?

- Такое вынужденное решение было принято на Совете областного Собрания из-за достаточно высокого уровня заболеваемости. Чтобы сократить время проведения наших заседаний, парламентский час и выступления фракций перед сессией по экономическим, социально-политическим вопросам решили не проводить.

Как только уровень заболеваемости станет ниже, обстановка стабилизируется, мы обязательно будем использовать все возможные форматы. 

Беседовал Михаил Синёв

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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