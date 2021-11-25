Общество

Псковский нарколог объяснил бесполезность капельницы при абстинентном синдроме

Главный внештатный психиатр-нарколог регионального комитета здравоохранения Сергей Кремс в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей объяснил, почему капельница с физраствором не облегчает сильное похмелье.

«Общество как будто живет в пещерном времени. Не нужно, чтобы человек пил пять месяцев. Уже после пяти дней употребления он нуждается в неотложной помощи. Человек может либо с жизнью проститься за два-три дня острого синдрома отмены, либо он может получить тяжелейшие заболевания» - сказал он.

Врач также указал на общепринятое неверное поведение близких по отношению к зависимому. Не нужно корить и поучать человека, вышедшего из запоя, ему нужно оказать неотложную помощь.

«Правильно обращаться к наркологам. Почему-то считается, что обязательно нужно поставить больному капельницу, нужно почистить кровь. Это какой-то сантехнический подход. Но в состоянии абстинентного синдрома (будь то от опиатов, будь то от алкоголя), наоборот, происходит дефицит калия, магния, тианина. Есть перевозбуждение головного мозга», - объяснил Сергей Кремс.

Специалист назвал симптомами синдрома отмены изнуряющую бессонницу, тревоги, страхи, тремор конечностей, локальные судороги.

«Самое правильное и надежное средство — транквилизаторы. Мы возвращаемся к тому, что капельница не помогает: чистить нечего», - заключил врач.

На счет советов для снятия похмелья из интернета, нарколог заявил, что можно делать все, если вас не интересует результат.