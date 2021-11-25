Общество

Яркий симптом наличия алкогольной зависимости назвал псковский нарколог

Утрата количественного и ситуационного контроля во время распития алкоголя является одним из ярких симптомов наличия у человека зависимости. Такое мнение в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН выразил заведующий диспансерным наркологическим отделением ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области», психиатр-нарколог отделения неотложной наркологической помощи Сергей Кремс, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Специалист отметил, что алкогольная зависимость - это болезнь. «Между привычкой и болезнью огромная разница. Пока мы не научимся воспринимать зависимость как болезнь, мы всегда будем находиться в утопии, что привычка сама уйдет. Думать, что это лечится трудом, проповедью, моралью, поощрениями или наказаниями — это иллюзия, глубокое и опасное заблуждение. Болезнь должен лечить врач медикаментами», - сказал Сергей Кремс.

Также психиатр-нарколог заметил, что бывают случаи, когда человек не осознает наличие у себя болезни, это называется анозогнозией. «Причина в том, что зависимость не появляется моментально как какой-то перелом: человек живет своей жизнью, выпивает в юношестве с друзьями, соблюдает традицию за столом с семьей. Как можно прекратить то, к чему человек шел годами?», - пояснил Сергей Кремс.

«С моей точки зрения, человек нередко скатывается в зависимость по психологическим проблемам. Когда медицинская часть уже решена, остается психологическая проблема. Очень полезно дойти до психолога после медицинского лечения», - отметила на пресс-конференции семейный психотерапевт Румия Калинина.

По словам Сергея Кремса, необходимо принять и понять тот факт, что зависимость, как и хронические заболевания, последуют за человеком до конца жизни. «Но вопрос состоит в том, насколько качественной будет эта жизнь», - подчеркнул он.