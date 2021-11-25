Общество

Повара из псковской школы представят регион на всероссийском конкурсе

Повара из Псковской инженерно-лингвистической гимназии представят регион на всероссийском конкурсе «Лучшая столовая школы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Гимназия стала победителем регионального этапа конкурса «Лучшая столовая школы». Коллектив в составе 14 человек занял первое место в номинации «Лучшая столовая городской школы». Это сотрудники аутсорсинговой компании ООО «Ресурс».

Жюри оценило соответствие штата и меню столовой требованиям Роспотребнадзора, а также тот факт, что детское меню согласовано родительским комитетом учебного заведения.

Представлять Псковскую область на федеральном этапе будут три работника столовой ПИЛГ. Заведующая производством Ирина Творогова будет участвовать в номинации «Лучшая столовая школы». За победу в номинации «Лучший повар школьного питания» будут бороться повара Евгения Кузнецова и Ольга Ракшина.

Очный тур федерального этапа конкурса пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Москве. Он будет проводиться в виде представления презентации тематического стола, где будут представлены рационы питания учащихся начальной школы. В состав тематического стола должно быть включено не менее трех готовых блюд.

«В профессиональном практическом конкурсе «Лучший повар школьного питания» повара должны будут приготовить за 3 часа блюда для школьного питания. Конкурсантов оценит профессиональная комиссия, состоящая из экспертов научных учреждений и индустрии питания. Оцениваться будут соблюдение технологий, вкусовые качества, оригинальность оформления и приготовления блюд и другие», - говорится в сообщении.

Администрация Пскова отметила, что всероссийский конкурс «Лучшая столовая школы» организован Минпросвещения России и Всероссийским педагогическим собранием. Конкурс предполагает оценку системы обеспечения горячим питанием школьников, ее эффективность, уровень профессионализма работников школьной столовой, творческой индивидуальности и личного мастерства поваров.