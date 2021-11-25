Общество

О коррупционных действиях со стороны приставов просят сообщать псковичей

О коррупционных действиях со стороны судебных приставов просят сообщать псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области круглосуточно работает «телефон доверия» - 8 (8112) 333-073.

«Он обеспечивает гласность и открытость деятельности Управления ФССП России по Псковской области.

Любой гражданин по «телефону доверия» может сообщить сведения о признаках подготавливаемых либо совершаемых должностных преступлениях, о противоправных действиях судебных приставов», - отметили в сообщении.

Каждый полученный звонок будет записываться в книгу учета. Каждое обращение проверяется и при выявлении нарушений принимаются необходимые меры реагирования.

Кроме того, о коррупционных правонарушениях граждане могут сообщить в электронном виде, оставив заявление в интернет-приемной на официальном сайте управления или непосредственно на личном приеме в региональной Службе судебных приставов и ее территориальных отделениях.