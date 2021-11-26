Общество

Более 70 миллионов яиц произвели в Псковской области за 10 месяцев

71,3 миллиона яиц произвели в хозяйствах Псковской области за 10 месяцев 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В январе-октябре 2021 года в хозяйствах всех категорий регионов, по расчетам, произвели 288,5 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе и 170,4 тысячи тонн молока. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой сократилось на 0,6%, яиц – на 1,2%, а производство молока выросло на 1,5%.

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Прирост производства молока обеспечили сельскохозяйственные организации. Удельный вес этой категории хозяйств в производстве молока составил 81,1%.