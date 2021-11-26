Общество

Продажу немаркированных сигарет и алкоголя пресекли псковские таможенники в пяти магазинах

Продажу немаркированных сигарет и алкоголя пресекли псковские таможенники в пяти магазинах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

При проведении проверки по контролю реализации иностранной табачной продукции в торговых точках города Пустошки, поселка Дорожный Великолукского района, в Великих Луках и Пскова таможенникам удалось обнаружить 1437 пачек немаркированных сигарет и 43 литра алкогольной продукции без специализированных акцизных марок.

Сигареты и алкоголь изъяли из оборота и передали территориальным подразделениям Роспотребнадзора и МВД России для принятия процессуальных решений в рамках имеющихся полномочий.