Общество

Выставку детских рисунков посвятили матерям в Псковском районе

Выставка детских рисунков и сделанных своими руками открыток открылась в фойе администрации Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Иллюстрации подготовили воспитанники Центра развития творчества детей и молодежи Псковского района специально ко Дню матери.

«Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку», - отметили в администрации района.