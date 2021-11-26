В трех районах Псковской области началось строительство ФАПов

Строительство ФАПов началось в Островском, Пушкиногорском и Новоржевском районах. Об этом сообщил помощник сенатора РФ Андрея Турчака, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Фото здесь и далее: страница Армена Мнацаканяна в соцсети «ВКонтакте»
По словам парламентария, работы проводятся в рамках модернизации первичного звена здравоохранения региона.
В Пушкиногорском районе подготовлены площадки и фундаменты двух ФАПов – в деревнях Велье и Блажи. В Велье с недавних пор работает молодой фельдшер, который прибыл в область по программе «Земский фельдшер», отметил вице-спикер.
«В деревне Дубровы Новоржевского района также с нетерпением ждут, когда на новом фундаменте начнет вырастать строение из легковозводимых конструкций. Согласно условиям контракта, сроком сдачи является 29 апреля 2022 года. В целом, подрядчик строит на территории области 23 ФАПа. Ждем качественного завершения крайне важного для людей проекта», - заключил парламентарий.