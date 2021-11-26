Общество

«Дом Советов»: Александр Братчиков о бюджете и главных решениях 3-й сессии областного Собрания. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 26 ноября. Гостем студии стал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как проходит работа над проектом бюджета Псковской области на 2022 год и плановую трехлетку. Кроме того, гость студии прокомментировал основные решения 3-й сессии регионального парламента, состоявшейся накануне.

Как выстроено взаимодействие между областным Собранием и администрацией области в рамках формирования бюджета? Каковы будут его общие параметры и направленность? Как Александр Братчиков голосовал по федеральной инициативе о применении QR-кодов в общественных местах? Какие он ставит перед собой приоритетные задачи в рамках депутатской деятельности на 3-м округе?