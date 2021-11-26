ВТБ на треть нарастил выдачи розничных кредитов в Псковской области

За три квартала текущего года ВТБ выдал в Псковской области розничных кредитов на сумму свыше 4 млрд рублей, что на 33% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель физических лиц банка в регионе с начала года увеличился на 11% и составил 9,8 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Наибольшим спросом у частных клиентов пользуются кредиты наличными. За три квартала жители Псковской области оформили в ВТБ более 4,5 тысяч потребительских кредитов на сумму свыше 2,7 млрд рублей – в полтора раза больше, чем годом ранее. Портфель кредитов наличными вырос на 16% − до 5 млрд рублей.
Продажи автокредитов увеличились на 13%. Жители региона за 9 месяцев оформили в ВТБ более 220 кредитов на приобретение автомобилей на сумму свыше 200 млн рублей.
На покупку недвижимости банк выдал клиентам более 500 кредитов, объем выдач ипотеки вырос на 7,5% и превысил миллиард рублей. Ипотечный портфель ВТБ в регионе с начала года увеличился почти на 5% − до 4 млрд рублей.
С начала года ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц в Псковской области на 7% - до 9,7 млрд рублей. Объем инвестиционных продуктов в его составе вырос на 37% и составил 2,3 млрд рублей.
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