Общество

ВТБ на треть нарастил выдачи розничных кредитов в Псковской области

За три квартала текущего года ВТБ выдал в Псковской области розничных кредитов на сумму свыше 4 млрд рублей, что на 33% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель физических лиц банка в регионе с начала года увеличился на 11% и составил 9,8 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Наибольшим спросом у частных клиентов пользуются кредиты наличными. За три квартала жители Псковской области оформили в ВТБ более 4,5 тысяч потребительских кредитов на сумму свыше 2,7 млрд рублей – в полтора раза больше, чем годом ранее. Портфель кредитов наличными вырос на 16% − до 5 млрд рублей.

Продажи автокредитов увеличились на 13%. Жители региона за 9 месяцев оформили в ВТБ более 220 кредитов на приобретение автомобилей на сумму свыше 200 млн рублей.

На покупку недвижимости банк выдал клиентам более 500 кредитов, объем выдач ипотеки вырос на 7,5% и превысил миллиард рублей. Ипотечный портфель ВТБ в регионе с начала года увеличился почти на 5% − до 4 млрд рублей.

С начала года ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц в Псковской области на 7% - до 9,7 млрд рублей. Объем инвестиционных продуктов в его составе вырос на 37% и составил 2,3 млрд рублей.

«В 2021 году мы ожидаем получить рекордные показатели в розничном кредитовании. За три квартала выдачи кредитов физлицам в регионе уже превысили показатель за весь прошлый год. Жители Псковской области активно пользуются кредитными продуктами ВТБ на различные цели. Мы видим, что клиенты продолжают осваивать возможности цифровых каналов банка. Так, за год почти на четверть возросло число активных пользователей ВТБ Онлайн* в Псковской области», − отметила управляющая ВТБ в Псковской области Наталья Чиркова.

* ВТБ Онлайн – интернет-банк и мобильное приложение для доступа к услугам и сервисам банка.