Общество

Cпецназ псковского УФССП отработал навыки высотной подготовки

Сотрудники отделения специального назначения УФССП России по Псковской области провели очередное занятие по совершенствованию навыков высотной подготовки на базе учебно-тренировочного комплекса ПСЧ №2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В рамках занятий служащие отработали элементы спуска с высотного здания с помощью специального снаряжения и оборудования, а также способы страховки, крепления фалов и вязки узлов, приемы выхода на вертикаль с крыши здания и оконного проема. Кроме того, сотрудники спецназа выполнили упражнения в горизонтальной плоскости и в фиксированном положении. Занятие проходило под руководством квалифицированного инструктора.

В управлении отметили, что со второго полугодия эти занятия были включены в систему специальной подготовки сотрудников и проводятся теперь в УФССП России по Псковской области на постоянной основе.