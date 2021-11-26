Общество

Михаил Ведерников: Эпидситуация в регионе постепенно улучшается

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области постепенно улучшается. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня с осторожностью можно отметить, что ситуация в регионе постепенно улучшается, - сказал губернатор. - Спустя почти три месяца непрерывного роста мы вышли на снижение заболеваемости. На прошлой неделе оно составило 5%, а с начала этой – порядка 10».

Это, отметил губернатор, привело к тому, что часть перепрофилированных под лечение больных коронавирусом коек начали переводить в штатный режим. Так, инфицированных коронавирусом пациентов перестали госпитализировать в Новосокольническую и Порховскую межрайонные больницы.



По его мнению, выбранная стратегия дает результаты. «Есть все шансы встретить новогодние праздники без дополнительных ограничений», - добавил он.