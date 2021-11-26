Общество

Псковская область находится на 8 месте в России по заболеваемости коронавирусом

Псковская область находится на 8 месте в России по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На сегодняшний день по уровню заболеваемости в абсолютных цифрах в Российской Федерации мы находимся на 55 месте, в относительных — на 8», - сказал он.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область по уровню заболеваемости занимает 4 место.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на вчерашний день составлял 39 при общероссийском 23,6. Ситуация может оцениваться как напряженная в регионе», - добавил Александр Нестерук.