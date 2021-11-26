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Общество

Игорь Иванов принял участие в совещании генсовета ФНПР

26.11.2021 13:35|ПсковКомментариев: 0

Ситуацию в стране, вопросы информационной политики и цифровизации работы профсоюзов обсудил генсовет ФНПР. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального облсовпрофа.

Фото: пресс-служба СОП Псковского облсовпрофа

22-23 ноября во Дворце труда профсоюзов состоялись заседания ряда уставных и рабочих органов Федерации независимых профсоюзов России: исполнительного комитета, постоянных комиссий генерального совета, контрольно-ревизионной комиссии, координационного комитета солидарных действий, комитета политического анализа и действий, молодежного совета, советов ассоциаций территориальных объединений организаций профсоюзов. Проведены семинар и совещание руководителей членских организаций ФНПР.

Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов принял участие в совещании членов генерального совета и руководителей членских организаций ФНПР под председательством Михаила Шмакова. Участники обсудили общественно-политическую работу и социальные сети, провели анализ информационных ресурсов членских организаций.

Также Игорь Иванов принял участие в заседании постоянной комиссии генерального совета ФНПР по организационной работе и кадровой политике, комиссии по собственности профсоюзов, в ходе которого был поднят вопрос о работе, проводимой профсоюзами по укреплению организации и о перспективах дальнейшего развития и выполнения решений коллегиальных органов ФНПР.

24 ноября во Дворце труда на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России центральными темами для обсуждения стали социально-трудовая обстановка в стране и на ее северных территориях, в частности, а также назревшие вопросы информационной политики и цифровизации работы профсоюзов.

В работе генсовета участвовали представители правительства РФ, объединений работодателей, Госдумы РФ.

Серьезную озабоченность общества и профсоюзов, по мнению Михаила Шмакова, вызывает «неоправданное уменьшение финансирования важнейших национальных проектов "социального блока" – здравоохранения и образования». В качестве примера он указал на проектируемое снижение бюджетных расходов на здравоохранение с 1,36 трлн рублей в 2021 году до 1,25 трлн рублей в 2022 году. Болезненной и опасной, по его словам, является и растущая закредитованность российских граждан: «по состоянию на 1 июля 2021 года общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн рублей, что грозит заемщикам массовым банкротством, нестабильностью, неопределенностью и социальным напряжением».

Важную роль профсоюзов в решении актуальных проблем развития экономики и социально-трудовых отношений в стране, а также готовность к эффективному взаимодействию в решении социально-экономических задач подчеркнул заместитель Министра труда и социального развития РФ Андрей Пудов.

В дискуссии по докладу председателя ФНПР отмечалось, что главными социально-экономическими проблемами страны являются несправедливое распределение результатов труда, скрытая безработица, высокий уровень социального неравенства, несоответствие между спросом и предложением на рынке труда, распространение незащищенных форм занятости, бедность немалой части населения, ускорившийся рост цен на товары первой необходимости, в первую очередь, продовольственные.

С докладом «Об информационной политике и цифровизации работы профсоюзов» выступил заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков. Он рассказал о проведенной работе по реализации постановления Генсовета ФНПР «О состоянии информационной работы в ФНПР, ее членских организациях и задачах на предстоящий период в свете решений IX съезда ФНПР» от 26 октября 2016 года. Он также дал оценку результативности состоявшегося в 2017 году «Года профсоюзной информации» и разработанного в помощь информационным работникам членских организаций минимального стандарта информационной работы, ряда других проведенных мониторинговых и иных мероприятий.

«Надо отметить, что Псковский облсовпроф ведет информационную работу на высоком уровне, мы взаимодействуем практически со всеми СМИ региона. Есть, что перенять у коллег, будем развивать информационную работу, без этого мы не сможем, и дальше в полной мере проводить работу по организационному и кадровому укреплению. Что касается взаимодействия и укрепления профсоюзов – мы целиком и полностью “за”. В консолидации усилий, в межрегиональном и межотраслевом профсоюзном сотрудничестве – будущее профдвижения», – отметил Игорь Иванов в ходе мероприятия.

Теги: #облсовпроф #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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