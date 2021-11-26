Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о том, как проходит работа над проектом бюджета Псковской области на 2022 год и плановую трехлетку. Кроме того, гость студии прокомментирует основные решения 3-й сессии регионального парламента, состоявшейся накануне.

Как выстроено взаимодействие между областным Собранием и администрацией региона в рамках формирования бюджета? Каковы будут его общие параметры и направленность? Как Александр Братчиков голосовал по федеральной инициативе о применении QR-кодов в общественных местах? Какие он ставит перед собой приоритетные задачи в рамках депутатской деятельности на 3-м округе?

Подробнее об этом — в 13.05.