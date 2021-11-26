Общество

Расходы на питание школьников увеличат в Пскове

Депутаты Псковской городской Думы согласовали увеличение расходов на питание школьников города, передает с заседания 59-й сессии гордумы корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Норматив на питание одного обучающегося муниципальных общеобразовательных учреждений изменился с 1 сентября. Теперь он составляет 14,5 рублей на одного обучающегося в день из областного бюджета, за исключением обучающихся на дому и учащихся 1-4 классов (ранее данная сумма составляла 12,5 рублей); 50 рублей в день из областного бюджета - на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (прежняя сумма - 40 рублей).

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На сессии присутствовали 23 депутата из 25, возражений по данному вопросу не поступило.