Общество

В Псковской области выделили 30 млн рублей на покупку аппаратов ИВЛ

Власти Псковской области приобретут еще 20 аппаратов ИВЛ для медицинских учреждений региона. Решение о выделении дополнительных средств в размере 30 млн рублей принял губернатор Михаил Ведерников в пятницу, 26 ноября, на заседании оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Будут закуплены универсальные аппараты экспертного класса, подходящие для инвазивной и неинвазивной техники лечения пациентов с рождения.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко поблагодарила главу региона за поддержку сферы здравоохранения. «Решение своевременное, учитывая возросшую нагрузку на реанимационный блок инфекционного звена», — сказала она.