Общество

Международная акция «Щедрый вторник» пройдет в Псковской области

Международная акция «Щедрый вторник» пройдет в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы акции.

Идея Международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник (#Giving Tuesday) появилась в 2012 году и с тех пор получила распространение в более чем 70 странах мира. В этот день миллионы людей объединяются, чтобы сделать доброе дело и рассказать об этом. Движение поддерживают известные актеры, музыканты, политики, а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций. Это открытая платформа для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ и новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире.

Первый для России #ЩедрыйВторник прошел 29 ноября 2016 года.

Когда в преддверии первого #ЩедрогоВторника был запущен флешмоб «Неделя признаний», почти никто не рассказывал о своих добрых делах. Согласно данным «Исследования частных пожертвований» БФ «КАФ», количество людей, рассказывающих друзьям и близким о благотворительности, выросло на треть. Все это подтверждает важные тренды — развитие солидарности и личного участия людей в благотворительности.

Форматы и цели участия могут быть самыми разными: волонтерской или фандрайзинговой акцией, онлайн-концертом, пожертвованием, лекцией или просто постом в социальных сетях на тему благотворительности с хэштегом #ЩедрыйВторник, поделившись своей щедрой историей.

С 2016 года благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый Город» является координатором акции #ЩедрыйВторник в Псковской области. За это время были проведены выставки, фандрайзинговые акции, создана карта НКО области.

В Пскове мероприятия, посвященные акции проводятся шестой год подряд, несколько организаций проведут фотовыставки, сборы пожертвований, бесплатные юридические консультации. Посмотреть, какие организации уже принимают участие в акции в этом году в Пскове, можно на специальной карте. «Если вы или ваша организация готовы присоединиться к международной акции "Щедрый вторник", просто планируйте и публикуйте на карте ваше мероприятие», - отметили организаторы.

Для тех, кто пока не готов организовать отдельное событие, есть еще один формат участия в акции – можно просто рассказать, какие организации вы поддерживаете и поделиться этой историей в социальных сетях, так можно принять участие в неделе признаний и внести большой вклад в развитие благотворительности в России, ведь людям важно знать, что помогать некоммерческим организациям может каждый. Как принять участие в «Неделе признаний», можно узнать здесь.