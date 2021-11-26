Общество

Программа «Сбер для детей и родителей» запустила спецпроект ко Дню матери

Программа «Сбер для детей и родителей» запустила на портале СберИдея спецпроект ко Дню матери, доступный широкому кругу пользователей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Для России День матери ― праздник относительно новый. Он был учрежден указом президента в 1998 году. Но в мировом масштабе праздник существует еще с древних времен. В каждой эпохе появлялись новые традиции празднования, но одно всегда оставалось неизменным ― любовь и почтение к мамам, отметили в пресс-службе банка. Спецпроект рассказывает, какой исторический путь День матери прошел с момента появления и до наших дней, рассказали в Сбербанке.

«Быть мамой ― это настоящая работа, требующая разных умений и навыков: стрессоустойчивости, коммуникабельности, креативности, многозадачности и не только! У каждой мамы есть как минимум несколько супергеройских способностей, а еще они учатся везде и всегда. Как известно, научиться полезным вещам можно у кого угодно, даже если это мамы из мультфильмов. На сайте проекта представлено пять чудесных мультяшных мам — всеми любимых героинь "Союзмультфильма", а также рассказы об их суперспособностях!» - отмечается в сообщении.

О том, что «мамы разные нужны, мамы всякие важны» поэт Сергей Михалков написал много лет назад. С помощью специального теста женщины могут узнать, какими «Сбермамами» они являются и откуда брать ресурсы для покорения новых вершин.

«Благодарим всех мам за самоотверженный труд и поздравляем с праздником!» - заключили сотрудники банка.