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Общество

Игорь Иванов о включении в оперштаб и работе с федеральными коллегами

27.11.2021 16:37|ПсковКомментариев: 0

Псковские профсоюзы ведут активную работу на региональном уровне, в то же время представители совета налаживают взаимодействие и с коллегами из федеральных профсоюзов. Еще одним ярким событием стало включение главы Псковского облсовпрофа Игоря Иванова в состав оперштаба по борьбе с коронавирусом. Подробнее об этом он рассказал в беседе с ведущим Константином Калиниченко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). 

 

Константин Калиниченко: Игорь Олегович, вас включили в региональный штаб по противодействию распространения коронавируса. Какова цель вашего включения туда, что это дает профсоюзам?

Игорь Иванов: Вообще мы очень благодарны нашему губернатору Михаилу Ведерникову за это решение. Это во многом говорит о том, что власть понимает, что сегодня в своих рядах мы объединяем тысячи трудящихся, имеем обратную связь от людей. Более чем для 1000 работников мы сами являемся работодателями, поэтому нам действительно есть, что предложить.

Мы будем вносить инициативы, чтобы что-то поправить и для того, чтобы принимать правильные взвешенные решения. Я считаю, что профсоюзы обязательно должны быть представлены в оперативном штабе по борьбе с коронавируной инфекцией, потому что решения, которые там принимаются, напрямую касаются жизни людей, а мы на сегодняшний день самая крупная общественная организация, объединяем более 50 тысяч членов профсоюза, эти вопросы постоянно нам сыпятся от граждан. 

Константин Калиниченко: В отличие от предыдущих периодов развития псковского профсоюзного движения вы выстраиваете достаточно тесные отношения с федеральными профсоюзами. Мы были свидетелями визита председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, фигуры федерального масштаба, кроме того, вы встречаетесь с представителями отраслевых профсоюзов на федеральном уровне, в частности, прошла встреча с руководителем общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александром Василевским. Какова цель этих встреч, что вы преследуете в данном аспекте?

Игорь Иванов: Это совершенно нормальный рабочий процесс, надо встречаться с руководителями общероссийских профсоюзов. Если говорить об Александре Василевском, он является подписантом федерального отраслевого соглашения. По нему живет отрасль, оно определяет ставку первого разряда, соответственно, это напрямую влияет на заработную плату работника.

Мы смотрим, какая ситуация у нас в отрасли. Возьмем, например, ЖКХ или строительство, тема не раз поднималась на областной трехсторонней комиссии. К сожалению, заработные платы в отрасли сегодня не те, которые должны быть. И федеральное отраслевое соглашение сегодня исполняется не во всех учреждениях. По последнему решению трехсторонней комиссии нам, профсоюзам, и комитету про ЖКХ было дано поручение до конца года эту ситуацию привести в соответствие. Также ситуация обстоит и в других отраслях.

На встрече мы обсуждали коллективно-договорную кампанию, проект нового соглашения, определили, какие там будут ставки и индексация. Я думаю, что такая связка должна быть. Когда работаешь не только в регионе, можешь повлиять на некоторые процессы, которые происходят в Москве. Те люди, которые входят в состав российской трехсторонней комиссии, являются подписантами, им важно получать от регионов обратную связь. Поэтому будем и дальше двигаться в этом направлении.

Константин Калиниченко: Заметны ли псковские профсоюзы на всероссийском уровне?

Игорь Иванов: Мы стараемся работать с федеральными коллегами, показывать нашу профсоюзную жизнь изнутри. Недавно у нас была с визитом заместитель председателя профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Шелобанова Ольга Викторовна. Довольно серьезный профсоюз, он объединяет порядка 1 млн работников на территории РФ.

Я пригласил ее в муниципальные образования. Мы съездили в Порхов, создали координационный совет, подписали соглашение, поговорили о проблемах. Эту работу сегодня высоко оценивают. Мне сообщили, что уже сделали рассылку по России, и наш опыт ставят в пример, мол, что так и должны работать профсоюзы: приезжать, разговаривать, принимать решения, в том числе, совместные, за подписью отраслевого профсоюза.

Константин Калиниченко: В последние недели начались активные переговоры по поводу интеграции России и Белоруссии. Есть ли у Псковского облсовпрофа какие-то контакты с профсоюзами в Республике Беларусь?

Игорь Иванов: В Белоруссии активные профсоюзы, единственное, они больше встроены в систему государственной власти. У нас, в России, профсоюзное членство осознанное, об этом можно говорить на 200%. Сегодня люди считать умеют, они понимают, что им нужно будет отдать 1% с заработной платы на профсоюзный взнос, а также понимают, на что идут эти деньги и что они могут получить в итоге.

А с Белоруссией мы сотрудничаем, у нас соглашения с Витебском, Смоленском... Визитов в Республику до конца года не планируем, но нам нужно будет обновлять соглашение, поэтому я думаю, что в начале следующего года этот визит состоится.

Теги: #профсоюзы #Псковский облсовпроф #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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