Песков назвал причину увольнения Калашникова с поста главы ФСИН

Александр Калашников был уволен с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по его личному обращению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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В ответ на вопрос, не связано ли увольнение с публикациями видеозаписей пыток заключенных в Саратовской области, представитель Кремля сказал: «Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН».
Песков также отметил, что «сейчас ведутся проверочные и следственные действия соответствующими службами, и сама ФСИН тоже разбирается с этим, и прокуратура разбирается».
«Проблемы там действительно имеются, но, еще раз повторю, это было личное обращение», - добавил пресс-секретарь.
Президент России Владимир Путин в четверг своим указом освободил Калашникова от должности главы ФСИН и назначил руководителем ведомства Аркадия Гостева, который ранее был заместителем министра внутренних дел РФ.