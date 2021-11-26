Общество

Более 220 человек заразились коронавирусом в Великих Луках за неделю

Более 220 человек заболели коронавирусом в Великих Луках за неделю. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в Instagram.

«По последним данным, отмечено небольшое снижение заболеваемости. Если говорить в целом, то на территории города Великие Луки с момента начала распространения коронавирусной инфекции по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано почти 10,5 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19», - отметил глава города.

Прирост заболевших за сутки составляет от 40 до 45 человек. За последнюю неделю статистику пополнили более 220 инфицированных пациентов.

На амбулаторном лечении с коронавирусом находится более 600 горожан. «Эта цифра меньше, нежели неделю назад», - отметил Николай Козловский.