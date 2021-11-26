Общество

Сквер на улице Холмской привели в порядок в Великих Луках

Партийцы и сторонники «Единой России» в Великих Луках присоединились к месячнику по благоустройству города. Активисты привели в порядок территорию сквера на улице Холмская, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

«Это очень важное и нужное мероприятие. Город становится чище, уютнее и, наверное, всем от этого только прибавляется хорошее настроение. Внести свою лепту в благоустройство города может каждый из нас, очистив от мусора придомовую территорию или выйдя на субботник вместе с коллегами по работе», - отметил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко.

В трудовом десанте приняли участие и молодые сторонники партии «Единая Россия». В пресс-службе рассказали, что 17-летний Дамиан Мисун стал сторонником партии совсем недавно, но уже активно включился в работу.

«Такие субботники важная часть партийной жизни. Важно поддерживать чистоту в городе. Своим примером мы показываем свое отношение к городу, и что мы все одна большая семья», - отметил молодой человек.