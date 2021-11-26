Общество

ПЛН-ТВ: Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?

Росздравнадзор направил в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы. Больше всего ведомство интересуют медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Недавно СМИ сообщали о том, что власти будут бороться с так называемыми антиваксерами, используя для этого все законные методы. Должно ли государство вести борьбу с антиваксерами и их пропагандой, смотрите в опросе ПЛН-ТВ.