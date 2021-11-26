Общество

Великолучане поддержали акцию «Коробка храбрости»

Активисты великолукского центра поддержки гражданских инициатив, действующего на базе сторонников партии «Единая Россия», поддержали акцию «Коробка храбрости», приуроченную к Всемирному дню ребенка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, собранные детские игрушки передадут в больницы города.

К акции присоединись депутаты всех уровней, а также учащиеся городских школ и неравнодушные жители Великих Лук. Одним из первых подарок передал руководитель сторонников партии «Единая Россия» в Великих Луках Николай Андросович.

«Знаки внимания тем, кто нуждается в поддержке, – это в наших силах, поэтому вот такие коробки для сбора игрушек детям просто необходимы!» - отметил он.

Также к акции присоединился секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев.

«Подарки, которые от всего сердца подготовили великолучане, обязательно помогут маленьким пациентам легче и быстрее, благополучно преодолеть нахождение в медицинских учреждениях. Желаю всем здоровья и внутренней энергии, никогда не болеть, а если уж недуг вас настиг – поправляйтесь как можно скорее!» - отметил Сергей Гусев.

В стороне не остался и руководитель фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе Сергей Агарев, добавили в пресс-службе.