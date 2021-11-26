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Общество

Орфографическая комиссия РАН раскритиковала новые правила русского языка

27.11.2021 10:10|ПсковКомментариев: 0

Орфографическая комиссия Российской академии наук раскритиковала проект новых правил орфографии (ранее опубликован Минпросвещения РФ). В документе (разработан впервые с 1956 года) предлагается вернуть в язык обязательную букву «ё» (например, при написании слов дирижёр и стажёр) и использовать твердый знак при указании географических названий вроде Кизилъюрта.

В орфографической комиссии нашли в проекте «механистические сокращения и необдуманные нововведения», заявив, что в документе «полностью отсутствует научный аппарат». В Минпросвещения в очередной раз пообещали учесть мнения экспертов.

Как сообщает «Коммерсант», члены Орфографической комиссии РАН опубликовали в соцсетях открытое письмо к Минпросвещения РФ с требованием «отозвать» проект новых правил русской орфографии, ранее опубликованный ведомством. Авторы обращения приходят к выводу, что базой для проекта правил стал академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации». Справочник был подготовлен в 2006 году Институтом русского языка РАН им. В. В. Виноградова и считается подписантами обращения «самым известным и авторитетным». Но его принципы при разработке проекта новых правил были «существенно искажены из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений», сообщается в письме. Под обращением стоят подписи 22 из 34 членов комиссии.

Проект правительственного постановления «Об утверждении правил русской орфографии» Минпросвещения РФ опубликовало на сайте regulation.gov.ru 9 ноября 2021 года. К проекту постановления прилагался 131-страничный «свод орфографических правил» с десятками параграфов. К примеру, в параграфе о названии торговых марок предложено писать их с большой буквы, но «названия самих изделий» — со строчной (в пример приводятся «тойота», «вольво» и «панасоник»). При употреблении твердого и мягкого знаков как разделителей «ъ» предлагается использовать «при передаче иноязычных собственных имен и производных от них слов». В пример приводился город Кизилюрт и его новое написание «Кизилъюрт».

Кроме того, проект правил фактически реабилитировал букву «ё».Ее предлагалось разрешить ставить «для передачи ударного гласного "о"» (например, в словах «ребёнок» и «вёсла») и после согласных («пьёт», «бельё»). В параграфе об употреблении букв «о», «ё», «е» после шипящих в пример приводились слова «дирижёр» и «стажёр». Из проекта постановления следовало, что употребление буквы «ё» больше не будет факультативным, как это было до сих пор. В действующих правилах орфографии (например, в издании 2009 года от Института русского языка РАН и Орфографической комиссии РАН) содержится параграф-оговорка, разрешающий употреблять букву «ё» выборочно в «текстах разного назначения» (обязательно ее использовать лишь в детских книгах, учебниках для младших школьных классов и текстах с расставленными знаками ударения). Но в проекте постановления такого параграфа-оговорки нет.

«Правила русской орфографии и пунктуации» были впервые изданы в 1956 году и стали «первым общеобязательным сводом, ликвидировавшим разнобой в правописании» (до этого слово «идти», например, часто писали как «итти»). С тех пор правила официально не обновлялись, в отличие от словарей. Последняя редакция «Русского орфографического словаря» была издана в 2015 году и насчитывает 200 тыс. слов (в редакции 1956 года — 100 тыс. слов). Необходимость корректировки документов объяснялась «социальными сдвигами 1990-х годов», появлением «новых понятий» и массовым заимствованием «иноязычных слов» (в том числе «дилер», «киллер», «офшор»).

В преамбуле проекта правил упоминается Орфографическая комиссия РАН, которая с 1991 года занимается корректировками этого документа. Однако глава комиссии Алексей Шмелев в момент публикации проекта давал понять, что он его не видел и времени на изучение документа у него нет. Другие опрошенные эксперты также затруднились определить авторство проекта.

Опубликовавший открытое письмо в Минпросвещения РФ член комиссии учитель русского языка Сергей Волков сообщил, что проект правительственного постановления «при ближайшем рассмотрении оказался наспех переделанным полным академическим справочником» 2006 года.

«В проект не вошли целые разделы, например правила написания аббревиатур. Полностью отсутствует научный аппарат… Утверждение проекта будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки деятельности как ученых-лингвистов, так и госструктур, ответственных за утверждение правил русского правописания»,— говорится в тексте письма.

В Минпросвещения РФ вместо комментария к письму ученых предпочли дословно повторить ранее данные “Коммерсанту” пояснения, что проект правил выступает «частью масштабной работы... которая охватит обновление списка грамматик, словарей и справочников». «Проект активно обсуждается с экспертным сообществом... Важно, что такая работа уже началась, и министерство планирует продолжить ее»,— заверили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
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