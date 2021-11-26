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Общество

Завершается очередной этап проекта «100 самых влиятельных псковичей»

27.11.2021 10:32|ПсковКомментариев: 0

Редакция интернет-портала Псковская Лента Новостей совместно с радио «Эхо Москвы» в Пскове продолжает реализацию проекта «100 самых влиятельных псковичей». До завершения периода отправки анкет экспертами 1 декабря остается всего несколько дней. 


 
Напомним, что на первом этапе мы собрали предложения читателей по конкретным персонам - в результате был составлен лонг-лист претендентов. 

В дальнейшем рабочая группа с участием приглашенных экспертов определила список тех, кто наиболее ярко проявили себя в тяжелый коронавирусный год, упрочили позиции по итогам сентябрьских выборов депутатов областного Собрания, оказывали заметное влияние на ход общественно-политических процессов в регионе.

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Фамилии политиков, общественников, бизнесменов, представителей иных сфер были включены в анкету для голосования членов Общественного экспертного совета. В него вошли известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, специалисты в различных областях. Всего в адрес экспертов было отправлено 200 писем с анкетами. 

В настоящее время редакция ПЛН продолжает прием анкет. Мы благодарим тех, кто уже прислал заполненные анкеты, напоминаем другим членам Общественного экспертного совета, что последний срок отправки писем - 1 декабря. 

Итогом работы станет формирование и публикация на сайте ПЛН новой версии рейтинга персон, оказавших наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области. Напомним, что данный проект призван сделать региональную политику более публичной, открытой и понятной людям и реализуется редакцией ПЛН с 2018 года.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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