Общество

Стоимость жилья в России предложили увеличить

Минстрой подготовил приказ, согласно которому в первом полугодии 2022 года будет установлен норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России. Показатель достиг почти 70,6 тысячи рублей, сообщает РИА Новости. Тем самым в стране фактически предложили увеличить стоимость жилья — новый показатель на 27 процентов превышает норматив второго полугодия 2021 года.

Документ также определяет показатели средней рыночной стоимости «квадрата» общей площади жилья по регионам. Их определили на первый квартал 2022 года.

Самые высокие показатели захотели установить для Москвы (265,8 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (162,9 тысячи рублей) и Сахалинской области (116,5 тысячи рублей). Наименьшие значения предложили ввести для Республики Ингушетия (42,1 тысячи рублей), Оренбургской (42,3 тысячи рублей) и Брянской областей (44,1 тысячи рублей).

Как отмечает «Лента.ру», ранее Минстрой утвердил для каждого региона России официальную стоимость квадратного метра жилья на четвертый квартал 2021 года. На прежнем уровне оставили цены в 18 регионах страны.