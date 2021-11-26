Общество

План мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I обсудили в Великих Луках

На очередном заседании Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия при комитете культуры администрации города Великие Луки рассмотрели 5 вопросов.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков, на заседании были согласованы изменения в Положение о совете и состав совета, а также поддержана инициатива директора гимназии им.С.В.Ковалевской Татьяны.Фомченковой об установлении мемориальной доски на здании гимназии старшему лейтенанту П.А.Сухорученкову.

Кроме того, члены Общественного совета согласовали кандидатуры главного редактора и заместителя главного редактора краеведческого альманаха «Великолукский вестник» и обсудили план мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра Великого в 2022 году.