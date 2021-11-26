Общество

Ученые оценили эффективность вакцины от нового штамма коронавируса

Российские врачи и ученые оценили эффективность действующих вакцин от нового штамма коронавируса омикрон. Специалисты допустили развитие событий, при котором защита от вакцинации станет менее надежной. Мнения передает URA.RU.

«Эволюция вирусов движется в сторону изменения структуры белка, вакцина на него не действовала. Дельта (штамм коронавируса дельта стал доминирующим летом 2021 года и постепенно вытеснил почти все остальные варианты вируса в мире) в Индии на 20-30 процентов уменьшил действие. Нужно подождать, чтобы увидеть », - рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Снижение защиты возможно из-за того, что существующие вакцины изготовлены на основе первого, уханьского варианта COVID-19. Однако произойдет ли снижение эффективности действительно и насколько это критично для заболевших, станет известно только после результатов соответствующих исследований.

«Скорее всего, настолько сильных изменений не произошло. Возможно, защита будет просто ослаблена. Во сколько раз упадет степень защищенности вакцинированных - нужно смотреть, проводятся исследования. Степень заразности не очень понятна пока», - успокоил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.