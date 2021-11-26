Общество

Сильный снегопад обрушится на Псковскую область вечером в субботу

Главное управление МЧС России по Псковской области сообщает о полученном от ЦГСМ предупреждении о неблагоприятном явлении. «27 ноября во второй половине дня и вечером по Псковской области, преимущественно по южным и восточным районам ожидается сильный мокрый снег и снег», - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют при сильном снегопаде плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности необходимо оставаться дома.

«Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!

Уважаемые водители! Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад.

Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.