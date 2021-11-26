Общество

Мокрый снег и юго-западный ветер прогнозируют в Псковской области

По данным Псковского ЦГМС, в воскресенье, 28 ноября, на территории Псковской области ожидается облачная погода. Осадки в виде снега, мокрого снега, днем небольшие.

Ветер юго-западных направлений 5-10 м/сек.

Температура по области -4…+1 гр.С.

Атмосферное давление низкое.

Напомним, что ранее Главное управление МЧС России по Псковской области сообщило о полученном от ЦГСМ предупреждении о неблагоприятном явлении. «27 ноября во второй половине дня и вечером по Псковской области, преимущественно по южным и восточным районам ожидается сильный мокрый снег и снег», - говорится в сообщении.