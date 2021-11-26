Общество

Прокуратура обязала управляйку прочистить канализацию

Прокуратурой города Великие Луки проведена проверка исполнения одной из управляющих организаций, расположенных на территории города, требований жилищного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в ходе проведения проверки установлено, что управляющей организацией исполняются ненадлежащем образом правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: длительное время не производилась прочистка канализационного лежака в многоквартирном доме, также ненадлежащем образом проводилась профилактическая прочистка сетей канализации, что, в свою очередь, способствовало неоднократному осуществлению засора канализации в многоквартирном доме и нарушению прав жильцов данного дома.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города Великие Луки в адрес директора данной управляющей организации внесено представление, которое в настоящее время рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время выявленные нарушения устранены, проведена прочистка канализационного лежака в многоквартирном доме, надлежащим образом осуществляется профилактическая прочистка сетей канализации. Случаев засора канализации в данном многоквартирном доме на сегодняшний день не имеется, заключили в прокуратуре Великих Лук.