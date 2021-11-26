Общество

В Псковской области продолжается акция «Коробка храбрости»

К акции партии «Единая Россия» «Коробка храбрости» присоединились ученики, родители и педагоги 12-й школы города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, дети разных возрастов приготовили подарки и поделились ими с ребятами, которые сейчас находятся в стационарах.

«Это волшебная коробка с подарками, которые помогут ребенку сдержать подступающие слезы, успокоить и даже развеселить его. Ведь храбрец не тот, кто не боится, а тот, кто преодолел свой страх. Поэтому эту коробку и назвали «Коробкой храбрости», - отметила директор школы, депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова.