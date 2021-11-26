Общество

В Госдуме оценили идею об установке курилок в школах

В Госдуме заявили, что введение мест для курения в школах противоречит предназначению школы. Об этом депутаты сообщили РИА «Новости».

Зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила, что в школе ученикам не должны прививать вредные привычки.

«Так как школа несет ответственность за детей с того момента, как они заходят туда, она вправе и ограничивать их», — добавила она.

Зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный подчеркнул, что места для курения в школе подают детям плохой пример. По его словам, в школах курение должно быть запрещено.

Как отмечает «Газета.ру», ранее певица Глюкоза (Наталья Ионова) призвала поставить в школах курилки для детей. На Youtube-канале «Джарахов» она рассказала о том, что ее 14-летнюю дочь Лиду два раза выгоняли из школы.

Певица пожаловалась, что из всей компании достается именно Лиде, так как она самая яркая. Она добавила, что в российской системе образования слишком много запретов, а учителя не хотят понимать детей с непростым характером.