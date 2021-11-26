Общество

МЧС: 3,5 тысячи пожаров зарегистрировано в Псковской области в 2021 году

С начала 2021 года на территории Псковской области зарегистрировано около 3,5 тысяч пожаров. Они унесли жизни 85 человек, нанесен крупный материальный ущерб (более 25 миллионов рублей), сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону..

«Помимо основных причин пожаров (неосторожного обращения с огнем, нарушений правил при устройстве и эксплуатации печного, газового и электрооборудования), часто ключевую негативную роль играют факторы, сопутствующие гибели людей. К наиболее распространенным относятся: состояние алкогольного опьянения, сон, несвоевременные обслуживание и ремонт перечисленных видов оборудования и отопительных приборов, оставление несовершеннолетних без присмотра и неправильное использование источников открытого огня.

Главное управление МЧС России по Псковской области ежедневно реализует на территории Псковской области профилактические мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки с пожарами, предупреждение травматизма и гибели на них людей. Однако важно понимать, что ответственность за свои жизнь и здоровье, за сохранность имущества в первую очередь лежит на самих гражданах. Халатное отношение к элементарным правилам пожарной безопасности может сыграть злую шутку с теми, кто вам дорог», - отметили в МЧС.

Если Вы попали в экстренную ситуацию или стали свидетелем пожара, то всегда можете позвонить по следующим телефонам: 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб, 101 (01) – служба пожарной охраны.