Общество

Умер певец и композитор Александр Градский

Российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье, 28 ноября, на 73-м году жизни. Как пишет газета «Известия», он скончался в 2:10.

Фото: газета «Известия» / Михаил Терещенко

Накануне РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что состояние госпитализированного с подозрением на инсульт музыканта остается тяжелым.

26 ноября Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что на плохое самочувствие мужчина пожаловался, когда находился у себя дома.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».