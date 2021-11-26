Общество

Названы категории пенсионеров, которым в декабре поднимут пенсии

Некоторых россиян, находящихся на заслуженном отдыхе, в последний месяц года ожидает повышение пенсионных выплат. Как пишет «МК» со ссылкой на Пенсионный фонд России, автоматическая индексация выплат с 1 декабря 2021 года будет произведена трем категориям пенсионеров.

Во-первых, пересчет пенсии положен тем гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой на данный момент составляет 6 044 рублей 48 копеек. Таким образом, увеличенная составит 12 088 рублей 96 копеек.

«В России проживают свыше 4,6 млн россиян в возрасте 80 лет и выше, из них более 16 тысяч наших соотечественников достигли 100 лет и даже выше, - напомнил экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. - Решение государства поддержать именно эту категорию социально уязвимого население очень логичное и правильное. Деньги в нашем профицитном бюджете есть, и нужно успеть отдать должное людям, повидавшим в жизни и войны, и разруху».

Также на прибавку вправе рассчитывать те пенсионеры, которые работали вплоть до августа этого года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца. Дело в том, что ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию пенсий не сразу, а только на четвертый месяц. Таковы особенности принятия решений в ПФР: сначала в фонд поступает отчет от работодателей, в котором пенсионер все еще числится работающим. Информация об увольнении «доходит» до ведомства только через два месяца, после чего месяц уходит на принятие решения об увеличении пенсии. А далее пожилой человек уже получает выплату в новом размере.

«Так что в декабре такие граждане получат пенсии с учетом индексации, а также с доплатой за сентябрь, октябрь и ноябрь», – пояснили в ПФР. При этом никаких заявления писать не нужно, а вся необходимая для осуществления выплат информация будет направлена в ПФР и работодателям.

Кроме того, могут рассчитывать на прибавку к пенсии и те, кто подавал заявления на перерасчет. Такой перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором принято заявление со всеми необходимыми для перерасчета документами (то есть, в ноябре текущего года). Пенсия будет пересчитана, если для этого предоставлены все подтверждающие документы. Например, это могут быть пожилые граждане, которые заявили о наличии у них несовершеннолетних иждивенцев. За каждого можно получить по 2 014 рублей в месяц в виде прибавки к пенсии, но не более чем за трех детей сразу.

Помимо этого, больше в декабре начнут получать пенсионеры, которые представят документы о наличии у них 30-летнего стажа работы в сельской местности. В таком случае к пенсии прибавят 1 511 рублей, пишет издание.