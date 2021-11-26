Власти Великих Лук поздравили женщин с Днем матери. Текст поздравления Псковской Ленте Новостей предоставила пресс-служба администрации города.
В Великих Луках многие матери с успехом совмещают воспитание детей с трудовой и общественной деятельностью, вносят значимый вклад в укрепление экономического потенциала и благоустройство города, в развитие города в целом, подчеркнули представители власти.
А руководство города стремится создать комфортные условия для семей с детьми – проводит планомерную работу по обустройству городской среды, строительству современных детских площадок и спортивных объектов, модернизации и расширению сети образовательных учреждений. Только в этом году в эксплуатацию были введены три новых детских сада, отмечается в тексте поздравления.
«Дорогие мамы, бабушки, жительницы нашего города! Примите искреннюю благодарность за ваш ответственный материнский труд, душевное тепло и заботу, которые вы отдаете своим детям, родным и близким людям. Выражаем глубокую признательность многодетным мамам, матерям, воспитывающим приемных детей. От всей души желаем всем матерям крепкого здоровья, благополучия и большого личного счастья, осуществления заветных желаний, добра, мира и согласия в семьях! С праздником!» - пожелали Николай Козловский и Андрей Беляев.