Общество

Власти Великих Лук поздравили женщин с Днем матери

Власти Великих Лук поздравили женщин с Днем матери. Текст поздравления Псковской Ленте Новостей предоставила пресс-служба администрации города.

«Этот замечательный праздник посвящён самой близкой и родной на свете женщине – маме. Одна из русских народных пословиц гласит: "Сердце матери лучше солнца греет". В этих словах отражена истинная суть материнства, которое требует мудрости, терпения, самоотдачи и беззаветной, бесконечной любви. Материнские любовь и забота сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мама – это первый наставник и учитель, который закладывает в души своих детей нравственные основы, традиционные духовные и культурные ценности, любовь к Родине и труду, влияет на развитие личности ребёнка. Именно от матери во многом зависит дальнейшая судьба детей, их место в обществе, отношение к окружающим, ответственность за будущее страны», - сказали глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Андрей Беляев

В Великих Луках многие матери с успехом совмещают воспитание детей с трудовой и общественной деятельностью, вносят значимый вклад в укрепление экономического потенциала и благоустройство города, в развитие города в целом, подчеркнули представители власти.

А руководство города стремится создать комфортные условия для семей с детьми – проводит планомерную работу по обустройству городской среды, строительству современных детских площадок и спортивных объектов, модернизации и расширению сети образовательных учреждений. Только в этом году в эксплуатацию были введены три новых детских сада, отмечается в тексте поздравления.

«Дорогие мамы, бабушки, жительницы нашего города! Примите искреннюю благодарность за ваш ответственный материнский труд, душевное тепло и заботу, которые вы отдаете своим детям, родным и близким людям. Выражаем глубокую признательность многодетным мамам, матерям, воспитывающим приемных детей. От всей души желаем всем матерям крепкого здоровья, благополучия и большого личного счастья, осуществления заветных желаний, добра, мира и согласия в семьях! С праздником!» - пожелали Николай Козловский и Андрей Беляев.