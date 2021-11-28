Общество

Военнослужащие из Пскова приняли участие в акции «С любовью к маме»

Военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии, проходящие службу по призыву, в том числе и юноши призванные из Псковской области, приняли участие в ведомственной акции «С любовью к маме», приуроченной ко Дню матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Солдаты адресовали слова любви и признательности своим матерям на специально подготовленных праздничных бланках с символикой ведомства. Письма с пометкой «С любовью к маме» были отправлены в разные регионы страны, рассказали в ведомстве.

Также в этом году впервые для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в рамках акции была организована видеосвязь с родителями.