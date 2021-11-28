Общество

Елена Полонская пожелала псковичкам любви и материнского счастья

Глава Пскова Елена Полонская поздравила женщин с Днем матери. Пост она разместила в своем инстаграм-аккаунте сегодня, 28 ноября.

Фото: инстаграм-аккаунт Елены Полонской

«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с замечательным, добрым праздником – Днем матери! Подарить ребенку жизнь, воспитать его, сделать настоящим человеком – это непростой ежедневный труд. Мама - первое слово ребенка. Мама - произносим мы в трудные минуты. Мама - самый дорогой и близкий человек – свет и тепло родного дома. Материнская любовь беспредельна и не заменима ничем. Она делает нас сильнее, помогает преодолевать трудности. День матери - замечательная возможность сказать "Спасибо" всем матерям!» - написала Елена Полонская.

Она пожелала каждой женщине любви и материнского счастья, семейного благополучия и здоровья. «Пусть ваша самоотверженность, терпение и труд на благо семьи вернутся заботой и благодарностью ваших детей. С праздником вас, замечательные женщины!» - обратилась к псковичкам глава города.