Общество

Причиной смерти Александра Градского стал инфаркт головного мозга

Причиной смерти певца и композитора Александра Градского стал инфаркт головного мозга (ишемический инсульт). Как сообщает РЕН ТВ, 72-летний народный артист лежал в нейрореанимации.

Напомним, о смерти Александра Градского стало известно сегодня. Он ушел из жизни сегодня ночью – в 2:10. Композитор находился в тяжелом состоянии в реанимации. 26 ноября он был экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. Помимо этого, в сентябре он перенес коронавирус.

Александр Градский — певец, композитор, народный артист России. Автор более чем 200 песен, многие из которых написал на собственные стихи; выпустил несколько десятков альбомов. Среди самых известных и любимых россиянами: «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». Написал музыку к двум десяткам художественных и анимационных фильмов.