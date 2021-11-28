Общество

Михаил Ведерников о новом штамме COVID-19: Мы должны быть готовы к любому развитию событий

Новый африканский штамм несет дополнительные серьезные риски и уже вызывает крайнюю обеспокоенность у российских медиков и экспертов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках своего видеообращения к жителям региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«География его распространения уже охватывает ЮАР, Ботсвану и Гонконг. И этой самый опасный штамм за время борьбы с ковидом. Он отличается тем, что включает в себя все известные мутации, которые крайне негативно влияют на иммунный ответ и кратно увеличивают контагиозность коронавируса. Болезнь развивается стремительно, всего в течение 1 суток. В России он пока не зарегистрирован, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поэтому всем настоятельно рекомендую вакцинироваться», - сказал Михаил Ведерников.