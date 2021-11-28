«Маразм крепчал, деревья гнулись!»: реаниматолог высказалась о визите антиваксеров в больницу

Заведующая отделением реанимации Псковской областной инфекционной больницы Варвара Оконечникова прокомментировала визит антипрививочников в больницу. Целью такой экскурсии было показать, что коронавирус — не миф, а прививки способны спасти жизни людей, сообщила она в своем инстаграм-аккаунте.
Фото: инстаграм-аккаунт Варвара Оконечниковой
Антиваксеры поделились своими впечатлениями от посещения инфекционного отделения больницы. «Им понравилось, "как заботятся о пациентах". Врачу снова пришлось уточнить главную цель визита гостей, отказывающихся признавать опасность коронавируса. Медики едины — реанимации ковидных отделений наполнены и переполнены практически исключительно теми, кто по разным причинам отказался прививаться, - отметила псковский врач. - Маразм крепчал, деревья гнулись! Сколько жизней унес коварный вирус, а люди все не верят. Им только понравилось как "заботятся" об умирающем пациенте на ИВЛ…»