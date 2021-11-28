Общество

«Маразм крепчал, деревья гнулись!»: реаниматолог высказалась о визите антиваксеров в больницу

Заведующая отделением реанимации Псковской областной инфекционной больницы Варвара Оконечникова прокомментировала визит антипрививочников в больницу. Целью такой экскурсии было показать, что коронавирус — не миф, а прививки способны спасти жизни людей, сообщила она в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Варвара Оконечниковой

«Противники прививок ожидаемо произвели на врачей негативное впечатление: отказывались надевать защиту и пытались убедить профессионалов в своей ничем не подтвержденной правоте. Тарасов "знаменитый антиваксер" считает: вируса не существует, а больные, по его мнению, получили ожог легких после якобы распыленных в атмосфере химикатов. Считает, что никакого вируса нет, а есть излучение 5G и распыление химикатов с воздуха. Антиваксерам показали умирающего от COVID пациента на ЭКМО. Вечорко и другие врачи рассказывали о том, как работают аппараты ИВЛ и ЭКМО, спасающие жизни людей, но посетители, видимо, в этот момент думали в основном только о том, как вредно делать прививки. Не убедили их и другие пациенты и вообще стены "красной зоны", в которой сейчас лежат люди в очень тяжелом состоянии», - написала Варвара Оконечникова.

Антиваксеры поделились своими впечатлениями от посещения инфекционного отделения больницы. «Им понравилось, "как заботятся о пациентах". Врачу снова пришлось уточнить главную цель визита гостей, отказывающихся признавать опасность коронавируса. Медики едины — реанимации ковидных отделений наполнены и переполнены практически исключительно теми, кто по разным причинам отказался прививаться, - отметила псковский врач. - Маразм крепчал, деревья гнулись! Сколько жизней унес коварный вирус, а люди все не верят. Им только понравилось как "заботятся" об умирающем пациенте на ИВЛ…»