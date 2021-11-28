Общество

В Европейской России на этой неделе вовсю будет властвовать зима - синоптики

На севере и северо-западе Европейской России на этой неделе уже вовсю будет властвовать зима, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Здесь время от времени пройдет снег, и днем даже на юго-западе только -3…-8 градусов, а на севере будет еще холоднее – в начале периода до -12…-17 градусов», - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на Псковский гидрометцентр сообщалось, что в декабре среднемесячная температура воздуха в Псковской области ожидается на 2-4 градуса выше нормы. В течение месяца преобладающие дневные температуры составят -1…+4 градуса, ночные: -4…+1 градус, в отдельные ночи возможно понижение до -5…-8 градусов.